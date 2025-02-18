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Gelibolu’da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırlandı.Gelibolu Ülkü Ocakları Başkanlığı ilçenin bazı noktalarına kedi evleri, mama ve su koyarak sahipsiz hayvanları...