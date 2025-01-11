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GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı
Yeniden Refah Partisi Genel Lideri Erbakan, Sakarya’da ziyaretlerde bulundu
DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret
Güngören’de lastiği üçüncü sefer çöken yolda oluşan çukura giren araba ziyan gördü
İYİ Parti Genel Lideri Dervişoğlu, Kocaeli’de “Yerel İdareler Buluşması”nda konuştu:
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” makyaj aktifliği ile başladı
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GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu

BURSA (AA) – Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inhisar bayisi çalışanını silahla tehdit ederek bir ölçü sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alıp kaçtığı tez edilen 2 kuşkulu yakalandı.

Görükle Mahallesi'ndeki inhisar bayisine giren 2 şüpheliden biri, çalışan Ali Hakan H'ye silah çekip kasadaki parayı vermesini istedi.

Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken öbür kuşkulu bir ölçü sigara ve içki şişesi alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis grubu sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası manzaralarını izleyip görgü şahitlerinin tabirine başvuran polis grupları, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki 50 güvenlik kamerası kaydını inceleyen gruplar, şüphelilerin E.C.A. ve M.F. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis gruplarınca Görükle Mahallesi'nde saklandıkları meskende yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, süreçleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Kuşkulu

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