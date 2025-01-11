GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu

BURSA (AA) – Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inhisar bayisi çalışanını silahla tehdit ederek bir ölçü sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alıp kaçtığı tez edilen 2 kuşkulu yakalandı.

Görükle Mahallesi'ndeki inhisar bayisine giren 2 şüpheliden biri, çalışan Ali Hakan H'ye silah çekip kasadaki parayı vermesini istedi.

Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken öbür kuşkulu bir ölçü sigara ve içki şişesi alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis grubu sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası manzaralarını izleyip görgü şahitlerinin tabirine başvuran polis grupları, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki 50 güvenlik kamerası kaydını inceleyen gruplar, şüphelilerin E.C.A. ve M.F. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis gruplarınca Görükle Mahallesi'nde saklandıkları meskende yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, süreçleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.