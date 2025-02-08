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Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı haberi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali “Gala Gecesi” gösterileriyle sona erdi haberi
Silivri’de deniz suyu çekildi haberi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli’de konuştu: haberi
Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi
Sarıyer’de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı haberi
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin gövde kaynağı yapıldı haberi
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GÜNCELLEME – Kocaeli’de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı haberi

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Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Kocaeli’de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı haberi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir markette F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. F.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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