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Hastanenin Tuvaletinde Gizli Kamerayla Kayıt Yaptığı Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastanenin tuvaletinde gizli kamerayla kayıt yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İlçedeki hastanede görevli hemşire, engelli tuvaletinde çanta olduğunu fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine yapılan inceleme sonucu çantada gizli kamera düzeneğinin bulunduğu tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında çantanın sahibinin bedensel engelli T.Ö. (52) olduğu belirlendi.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastanenin tuvaletinde gizli kamerayla kayıt yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hastaneye tekerlekli sandalyeyle sık sık gelen T.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Balıkesir

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