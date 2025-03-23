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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu başladı haberi
Kocaeli’deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Adalet Sarayı’nda açıklamada bulundu: haberi
CHP Genel Başkanı Özel, İBB binası önünde toplananlara hitap etti: haberi
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İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı haberi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu başladı haberi

- Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından, terör soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İmamoğlu'na sorgulama öncesinde kimlik tespiti yapıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu başladı haberi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki sorgusu başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında, “suç örgütü kurma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet almak” suçlarından, terör soruşturması kapsamında ise “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İmamoğlu'nun sorgusuna başlandı. İmamoğlu'nun kimlik tespitinin yapıldığı öğrenildi.

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun eşi Dilek ile oğlu Selim İmamoğlu Saraçhane'deki İBB binasından yeniden adliyeye geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, süreç sona erene kadar adliyede olacaklarını söyledi.

Özel, mahkemeyi takip edeceklerini belirterek, “Ailesi mahkemeyi takip edecek. Parti adına ben takip edeceğim mahkemeyi. O konuda bir kısıtlama vardı. O kısıtlamayı gerekli görüşmeleri yaparak, bu şekilde parti adına genel başkanın, ailesinin takip etmesi konusunda mutabakata varıldı. Arkadaşlarımız burada hazır olarak bekleyecekler.” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise “Adalet varsa hemen serbest bırakılmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özel, Yavaş ve İmamoğlu'nun ailesi polis bariyerlerinden geçerek, hakimlik salonuna girdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve parti yöneticilerinin hakimlik katında bekleyişi sürüyor.

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