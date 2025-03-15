İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı haberi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, 72 yaşında vefat eden kayınpederi Osman Kutlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Kutlu için Eyüpsultan Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.
Selami Yıldız ve eşi Pınar, camide taziyeleri kabul etti.
Namazın ardından Kutlu'nun cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına aile yakınlarıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
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