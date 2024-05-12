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13 Aracın Lastiğine Zarar Veren Zanlı Gözaltına Alındı

Beyoğlu semtinde, park halinde bulunan 13 aracın lastiklerinin bıçakla kesilerek patlatılmasıyla ilgili şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

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Beyoğlu’nda park halindeki 13 aracın lastiklerini bıçakla patlatan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki bir sokakta çok sayıda aracın lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 Mayıs’ta saat 02.30 sıralarında bir şüphelinin cebinden çıkardığı kesici aletle park halindeki 13 aracın lastiklerini patlatarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

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Beyoğlu semtinde, park halinde bulunan 13 aracın lastiklerinin bıçakla kesilerek patlatılmasıyla ilgili şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen E.A. (19) Hüseyinağa Mahallesi’ndeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Hakkında “mala zarar verme” suçundan işlem başlatılan şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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