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Bağcılar’da Uyuşturucu Ticareti Yaptıkları İddia Edilen 3 Zanlı Yakalandı

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilip yok edilmesine yönelik Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ve Yıldıztepe mahallelerinde sokakta satışı yapılmaya çalışılan narkotik maddelerin saklandığı 3 adres tespit etti.
Ekiplerce 27-29 Nisan tarihleri arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler R.A, H.K. ve B.Y. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerle birlikte 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 110 lira,100 dolar, 3 cep telefonu, çok sayıda vakumlu ve klipsli poşet ile paketlemede kullanılan saç maşası ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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