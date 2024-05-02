Çekmeköy’de Gasp ve Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Nisan’da Ekşioğlu Mahallesi’nde Recep Dindi’nin (40) gasp edilip silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikten sonra elinde çantayla telaşlı bir şekilde ayrılan şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli M.A.K. (30) polis ekiplerince yakalanırken, içerisinde ziynet eşyası bulunan çanta da muhafaza altına alındı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, internet sitesine sahte ticari taksi plakası satışı ilanı verdiğini, buluştuklarında Recep Dindi’nin 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan çantayla geldiğini, kiraladığı arabayla notere seyir halindeyken yüksek miktardaki kumar borcunu ödeyebilmek için silahla Dindi’ye ateş edip çantayı aldığını, araçtan inip silahı da yol kenarına attığını öne sürdü.

İLGİLİ HABER Cinayet İddiasıyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı Çekmeköy'de, bir kişiyi gasp edip ardından silahla öldürmek suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunun üzerine ekipler ağaçlık bölgede iş makinesiyle yaptığı çalışma sonucu, şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen silahı buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Recep Dindi ile şüphelinin buluşarak notere gitmek üzere aynı araca binip hareket ettikleri anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.