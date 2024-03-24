Maltepe’de 6 Kilo 225 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fındıklı Mahallesi’nde Serhat K. (29) ile Soner K’nin (44) ikamet adreslerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen asayiş büro ekipleri, şüpheli Serhat K’yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda bir evin bazı bölümleriyle ve mutfakta bulunan fırının içine saklanmış 6 kilo 225 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, 550 dolar ile 650 avro ele geçirildi.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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