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Maltepe’de 6 Kilo 225 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Maltepe'de, bir evde 6 kilo 225 gram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin şüpheli, gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fındıklı Mahallesi’nde Serhat K. (29) ile Soner K’nin (44) ikamet adreslerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen asayiş büro ekipleri, şüpheli Serhat K’yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda bir evin bazı bölümleriyle ve mutfakta bulunan fırının içine saklanmış 6 kilo 225 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, 550 dolar ile 650 avro ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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