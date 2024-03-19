HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Haberleri »

Milli Eğitim Bakanı Tekin Beyoğlu’nda Ortaokul Temel Atma Törenine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: İnşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'un eğitim altyapısına önem verecek bir büyükşehir belediye başkanına sahip oluruz.

Yayınlanma:
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Tekin, “2018 sonrası İstanbul’daki eğitim-öğretim yatırımlarıyla ilgili yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesinin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım.” dedi.

Bakan Tekin, Beyoğlu’nda bağışçıların desteğiyle yapılacak Hasköy/Kalaycıbahçe 24 Derslikli Ortaokulu Temel Atma Töreni’ndeki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Eğitimde fiziki altyapı eksikliğinin giderilmesinin önceliklerinden olduğunu kaydeden Tekin, Türkiye’nin hemen hemen tamamında 2002 yılındaki okul sayısının iki kata kadar çıktığını dile getirdi.

İLGİLİ HABER Bayrampaşa’da Ham Madde Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü
Milli Eğitim Bakanı Tekin: İnşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'un eğitim altyapısına önem verecek bir büyükşehir belediye başkanına sahip oluruz.

Tekin, Beyoğlu ilçesinde 2002 ile bugünün öğrenci sayısının aynı olmasına rağmen, okul, derslik ve öğretmen sayısının ikiye katlandığı belirterek, “Bunun anlamı şu, dersliklerdeki, sınıflardaki öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor. Biz de sürekli kendimizi bu alanda revize ediyoruz.” diye konuştu.

Bunu yaparken belediye başkanlarının desteklerine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Tekin, “2018 sonrası İstanbul’daki eğitim-öğretim yatırımlarıyla ilgili yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesinin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. İnşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul’u, İstanbul’un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul’un eğitim altyapısına önem verecek bir büyükşehir belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim açımızdan Milli Eğitim Bakanlığı olarak önemli.” ifadelerini kullandı.

Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a kendilerine sürekli destek olduğu için teşekkür ederek, “Biz böyle belediye başkanlarıyla beraber Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmiş olacağız.” dedi.

Başkan Yıldız’ın öncülüğünde hayırseverlerin bir okul daha yapması ricasında bulunan Tekin, okulda öğrenciler için kapalı spor salonu da olmasını istedi.

Törene Bakan Tekin’in yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bağışçılar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konser verdiği törende, okulun yapımına katkı sunan bağışçılar adına Hasan İnanç Kabadayı ile Belediye Başkanı Yıldız da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, Haydar Ali Yıldız, öğrenciler ve bağışçıların butona basmasıyla okulun temeli atıldı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Beyoğlu
Milli Eğitim Bakanı Tekin
Temel Atma Töreni

İlgili Haberler

Kabataş Meydanı Ve Transfer Merkezi Projesi’nin 1. Etabı Açıldı

İstanbul’daki Rus Vatandaşları Sandık Başına Gitti

Polisten Kaçan Şahısların Aracında Uzun Namlulu Silah Bulundu

Hilye-i Saadet Sergisi Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde Açıldı

Gaziosmanpaşa’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Para Cezası

İstanbul’da Polisten Huzur Uygulaması

Çanakkale’de 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa’da Yıl İçerisinde 180 Bin fidan Toprakla Buluşturulacak

Erenler İlçesinde Çocuklar Ramazan Şenlikleriyle Eğleniyor

Kocaeli’de Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kargodaki Çeklerin Çalınıp Dolandırıcılık Yapılmasına İlişkin 48 Şüpheli Yakalandı

Van’da Sağanak ve Kar Etkisini Sürdürüyor