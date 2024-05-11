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Uyuşturucu Operasyonunda Satır ve Çekiçle Direnen Şüpheli Tutuklandı

Fatih ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine direnmeye çalışan ve satır ile çekiç kullanan şüpheli, tutuklandı.

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Fatih’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerine satır ve çekiçle karşı koyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

8 Mayıs’ta gece Molla Gürani Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekiplere şüpheli K.A.H, kapıda satır ve çekiçle karşı koydu.

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Fatih ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine direnmeye çalışan ve satır ile çekiç kullanan şüpheli, tutuklandı.

Ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramalarda 63 tramadol cinci hap, 17 extacy hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “görevli memura mukavemet” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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