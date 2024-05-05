HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Haberleri »

Uzun Namlulu Silahlar Dizi Çekiminde Kullanılan Kurusıkılar Çıktı

"Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi." paylaşımlarına ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Yayınlanma:
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildiğine ilişkin sosyal medyada yer alan bir fotoğraftaki silahların, bir dizi çekiminde kullanılan kurusıkı silah olduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da Yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin açıklama yapma gereğinin doğduğu belirtildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 4 Mayıs’ta Sarıyer Harp Akademileri kavşağında uygulama gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde 141 uzun namlulu silah ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği aktarıldı.

İLGİLİ HABER Drift Yapmak Pahalıya Patladı: Sarıyer’de Sürücüye 32.233 TL Ceza
"Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi." paylaşımlarına ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Silahların ve araçta bulunan 2 kişinin emniyete götürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, “Yapılan incelemede araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde TRT kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu belirlenmiş, şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır.” denildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

İlgili Haberler

Kariye Camii Bugün Açılacak

Kuyumcudaki Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Fatih Sultan Mehmet’in Eşyaları Topkapı’da Ziyaretçilerini Bekliyor

Çekmeköy’de Gasp ve Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Cinayet İddiasıyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında Teknik Arıza

Elektrik Trafolarından Malzeme Çalan Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir’de 14 Yıl 15 Gün Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Sakarya’da Silahlı Saldırıda Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Dönem Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı Toprağa Verildi

Adana’da Silah ve Uyuşturucu Bulunan Çiftliğe Operasyon

Bursa’daki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı