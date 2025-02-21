İstanbul’da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı haberi

İstanbul'da 9 kişiyi kar payı ödemesi vaadiyle 31 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.A isimli kişinin, “2021'de bir firmaya yaklaşık 3 kilogram altın ve bir miktar döviz yatırdığı, aylık kar payı ödemesi alırken bir süre sonra bu ödemelerin yapılmadığı” ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aynı firmanın farklı tarihlerde Y.A'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi kar vaadiyle 31 milyon lira dolandırarak mağdur ettiğini belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.K, Ö.Ş, B.K. ile O.G'yi gözaltına aldı. Adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel evrakta sahtecilik” suçlarından adliyeye sevk edildi.