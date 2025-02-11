SON DAKİKA
İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi haberi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı haberi
ÇOMÜ’de İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı haberi
Bulls Yatırım, Bodrum’da yeni şube açtı haberi
Evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çiçekçiliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor haberi
İstanbul’da kar altında balık tuttular haberi
Esenyurt Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Bilecik’te tabutunun “Murat 124” ile taşınmasını vasiyet eden kişinin isteği yerine getirildi haberi
Gökçeada’da turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi haberi
Bakan Göktaş, Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi 3. Faz Protokol Anlaşması imza töreninde konuştu: haberi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi haberi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı haberi
ÇOMÜ’de İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı haberi
Bulls Yatırım, Bodrum’da yeni şube açtı haberi
Evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çiçekçiliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor haberi
İstanbul’da kar altında balık tuttular haberi
Esenyurt Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Bilecik’te tabutunun “Murat 124” ile taşınmasını vasiyet eden kişinin isteği yerine getirildi haberi
Gökçeada’da turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi haberi
Bakan Göktaş, Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi 3. Faz Protokol Anlaşması imza töreninde konuştu: haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul’da kar altında balık tuttular haberi

İstanbul’da kar altında balık tuttular haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına aldırmayan bazı vatandaşlar, Galata Köprüsü ile Bebek Sahili'nde balık tutmaya devam etti. Kentin birçok ilçesinde yağan kar, gün içinde bazı bölgelerde etkisini artı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kar altında balık tuttular haberi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına aldırmayan bazı vatandaşlar, Galata Köprüsü ile Bebek Sahili'nde balık tutmaya devam etti.

Kentin birçok ilçesinde yağan kar, gün içinde bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Kara ve soğuk havaya aldırmayan bazı vatandaşlar ise Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

Bebek Sahili'ne balık tutmaya gelen Berat Ümit Eriş, “Hobi olarak balık tutuyoruz. Az da olsa ufak ufak geliyor.” dedi.

Kar yağınca daha çok balık çıktığını söyleyen Eriş, “Böyle bir zevkiniz varsa tavsiye ederim.” ifadesini kullandı.

Galata Köprüsü'nde balık tutan Nurullah Genç ise “Havalar şu an soğuk gidiyor ve bazen yağmur soğuğu kesiyor. Kestiği zaman dışarı çıkıyorum, buraya geliyorum balık tutmak için. Bazen yağmur bazen de dolu yağıyor. Her şeye rağmen hava güzel. Arada sırada büyük istavrit çıkıyor, güzel oluyor.” şeklinde konuştu.

Balık

İlgili Haberler

Uludağ’da yaban hayvanları için yem bırakıldı haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 14:24

Uludağ’da yaban hayvanları için yem bırakıldı haberi

Borsa İstanbul’da gong Vişne Madencilik için çaldı haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 14:20

Borsa İstanbul’da gong Vişne Madencilik için çaldı haberi

Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 13:54

Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi

TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ödüllü projeleri sergilendi haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 13:05

TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ödüllü projeleri sergilendi haberi

Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 12:48

Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi

Dijital dönüşümde rekabeti en çok “tekelleşme” tehdit ediyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 12:25

Dijital dönüşümde rekabeti en çok “tekelleşme” tehdit ediyor haberi

İstanbul’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi İstanbul’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi THY Teknik AŞ ve Air India Express iş birliklerini yeni anlaşmayla güçlendirdi haberi THY Teknik AŞ ve Air India Express iş birliklerini yeni anlaşmayla güçlendirdi haberi