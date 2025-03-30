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İstanbul’da kara yolunda tehlikeli hareketler yapan motosikletliye para cezası haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kara yolunda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosikletliye 12 bin 427 lira para cezası kesildi.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisinde seyir halindeki bir motosikl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kara yolunda tehlikeli hareketler yapan motosikletliye para cezası haberi

İstanbul'da kara yolunda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosikletliye 12 bin 427 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisinde seyir halindeki bir motosikletlinin akrobatik hareketler sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliği belirlenen motosiklet sürücüsü N.T.Ş'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun “makas atmak”, “akrobatik hareketler yapmak” ve “saygısızca araç kullanmak” maddelerinden toplam 12 bin 427 lira para cezası kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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