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CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli’de cenaze törenine katıldı haberi
İstanbul’da sağlık çalışanları eylem yaptı haberi
Sancaktepe’de Koru Park açıldı haberi
Kızılay’dan Karamürsel’de her gün 300 kişiye iftar haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic’i kabul etti haberi
TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi
İSU, Karamürsel’de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı haberi
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İstanbul’da sağlık çalışanları eylem yaptı haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sağlık çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı.Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), İstanbul Tabip Odası, Hek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da sağlık çalışanları eylem yaptı haberi

Beyoğlu'nda sağlık çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), İstanbul Tabip Odası, Hekim Sen İstanbul Şubesi üyelerinin de aralarında bulunduğu sağlık çalışanları, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesine ve sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik taleplerinin yer aldığı pankart açan grup, sloganlar attı.

Polis ekipleri eylem nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, halkın sağlığına sahip çıkmak için çalışma şartlarının halen düzeltilmediğini, sağlık emekçilerinin sorunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, kamuda performansa dayalı ücretlendirme istemediklerini belirterek, “Bu hem haksız ve adaletsiz bir sistem, aynı zamanda da emekliye yansıyan kısmı oldukça düşük. Emekli hekim maaşları, özellikle SSK ve Bağ-Kur ödenekli olan hekimlerin maaşları, yoksulluk sınırının altında seyrediyor. Bunların iyileştirilmesini istiyoruz.” dedi.

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