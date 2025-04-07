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İstanbul’da telefonda dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da telefonda 3 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart'ta, Sancaktepe ve Eyüpsultan'da F.K. (24) ve E.Y&#...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da telefonda dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul'da telefonda 3 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart'ta, Sancaktepe ve Eyüpsultan'da F.K. (24) ve E.Y'nin (65), kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan bazı şüphelilerin yönlendirmesiyle banka hesabına 885 bin lira göndermesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu E.A. (47) ile Ş.A. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.A'nın “nitelikli dolandırıcılık” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Üsküdar'da, 14 Mart'ta, profesör olduğu öğrenilen N.K'nın da benzer yöntemle yaklaşık 1 kilo 285 gram ziynet eşyasını evine gelen şüpheliye teslim edip, dolandırıldığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, mağdur N.K'nin ziynet eşyalarını elden teslim ettiği şüphelinin S.A. (29) olduğunu belirledi.

Yaralama ve uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında suç kaydı bulunan S.A. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A. ile Ş.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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