İzmir’in Buca ilçesinde, oto kurtarıcıda 19 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında Buca’da bir oto kurtarıcıda yapılan aramada 19 kilo 315 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.