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Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Sarıyer’de otomobilin çarptığı yaya öldü haberi
Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu haberi
Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi
Edirne’de müze yöneticilerine eğitim verildi haberi
Jeep’in şubat kampanyası devam ediyor haberi
Bursa’da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık camide restorasyon çalışmaları sürüyor haberi
Gelibolu’da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti haberi
Çanakkale’de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı haberi
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Jeep’in şubat kampanyası devam ediyor haberi

İSTANBUL (AA) - Jeep'in Avenger, Renegade ve Compass modelleri için şubat ayına özel avantajlı koşullar sunan kampanyası sürüyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün gamı tamamen hibrit ve elektrikli modellerden oluşan Jeep'in satış kampanyası ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Jeep’in şubat kampanyası devam ediyor haberi

Jeep'in Avenger, Renegade ve Compass modelleri için şubat ayına özel avantajlı koşullar sunan kampanyası sürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün gamı tamamen hibrit ve elektrikli modellerden oluşan Jeep'in satış kampanyası dahilinde, Avenger e-Hybrid için 200 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağı sağlanıyor. Avenger Electric'te nakit alımlarda 200 bin, e-Hybrid'de ise 100 bin lira indirim avantajı sunuluyor.

SUV modeli Renegade'de, ay sonuna kadar nakit alımda 150 bin liralık indirim avantajı sağlanıyor.

Compass'ın 2025 yılı versiyonları ve tüm modelleri, 500 bin lira kredi, 12 ay taksit ve yüzde 1,99 faiz oranı ile tercih edilebiliyor. Compass'ın 2024 yılına ait versiyonlarında da 200 bin liralık indirim seçeneği bulunuyor.

Bin Lira

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