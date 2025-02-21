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Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
Bursa’daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de karla kaplı yokuştan inerken kayan otomobil, park halindeki araca çarparak hasara neden oldu.Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Abdülkadir Ç'nin kullandığı 34 NK 7255 plakalı otomobil, yokuştan indiği sırada kar y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi

Kağıthane'de karla kaplı yokuştan inerken kayan otomobil, park halindeki araca çarparak hasara neden oldu.

Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Abdülkadir Ç'nin kullandığı 34 NK 7255 plakalı otomobil, yokuştan indiği sırada kar yüzünden kaydı.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 34 PR 1826 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından bir süre daha yolda kaymaya devam eden iki araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekibi otomobil sürücüsünü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kazaya müdahale için gelen itfaiye ekibinin aracı da sokağa girmekte zorlandı.

Öte yandan, kaza öncesi sokağın girişinde başka bir aracın da kaydığı ve karda mahsur kaldığı belirlendi.

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