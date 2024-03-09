Karlıova Kar Yağışına Teslim Oldu

Karlıova ilçesinde 2 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonucu beyaza büründü.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, yüksek rakımlı bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kapalı 6 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
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