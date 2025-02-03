Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden öğrenciler okullarında anıldı haberi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden öğrencilerin okullarında yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilk gün anma töreni düzenlendi.

Sömestir tatilinde ailesiyle gittiği otelde çıkan yangında annesi, babası ve ablasıyla vefat eden Buse Dayı (12) için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi'nde anma töreni yapıldı.

Dayı'nın isminin verildiği konferans salonunda yapılan törende konuşan okulun rehberlik öğretmeni klinik psikolog Dilara Gonce, “Bugün burada, hepimizi derinden üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşınızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Yas, hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir.” dedi.

Öğrencileri Buse'nin hatıralarında yaşamaya devam edeceğini belirten Gonce, “Onu güzel anlarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız. Hepimizin birbirine destek olması, duygularımızı paylaşması bu süreci daha kolay atlatmamıza yardımcı olacaktır.” diye konuştu.

Öğrencilere, hayatını kaybeden arkadaşlarıyla olan güzel anılarını yazabilmeleri ve ona söylemek istediklerini ifade edebilmeleri için bir defter bıraktıklarını belirten Gonce, öğrencilerin istedikleri zaman duygularını, düşüncelerini yazabileceklerini ve resimler çizebileceklerini anlattı.

Gonce, öğrencileri Buse Dayı'yla geçirdikleri her anın değerli olduğunu aktararak, “Gülüşün, enerjin ve güzelliklerin hep hafızamızda olacak. Şimdi bir arada olmasak da kalbimizde hep bizimle olacaksın. Huzur içinde uyu, seni unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.

– Ala Dora Türkmen anısına tören

Yangında hayatını kaybeden SEV Amerikan Koleji 12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için okulun bahçesinde tören yapıldı.

Törenin ardından seminer salonunda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendi.

Türkmen'in arkadaşları, okulun girişine konulan fotoğrafın bulunduğu yere karanfil bıraktı.

– “Onun enerjisini, gözlerindeki ışıltıyı unutmamalıyız”

Otel yangınında babası ve babaannesiyle yaşamını yitiren Tuzla Çağrıbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mina Akişli, okul bahçesinde düzenlenen törende anıldı.

Okul müdürü Avni Asil, yaptığı konuşmada, yangında vefat edenlerin acısını yaşadıklarını, öğrencileri Mina'nın yardımlaşmayı seven, derslerinde başarılı ve güler yüzlü bir öğrenci olduğunu, onun acısının yüreklerinde derin bir yara oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını belirten Asil, “Öğretmenlerimizin, rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın, başkanlığımızın hazırlamış olduğu psikodestek eylem planı kapsamında sizlere her türlü desteği sunacağız. Sizlerden ricam Mina'yı güzel hatırlamanız. Onun enerjisini, gözlerindeki ışıltıyı unutmamalıyız.” dedi.

Kitap okumayı seven bir öğrenci olduğu için Mina Akişli'nin adını okuldaki kütüphaneye vereceklerini kaydeden Asil, “Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, Akişli'nin sınıfında oturduğu sıraya fotoğrafı, anı defteri ve gül bırakıldı.

Bu sırada öğrencinin bazı sınıf arkadaşları duygusal anlar yaşayıp ağladı.

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları'nda okuyan Dila İnal da okulunda törenle anıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnal için başsağlığı dilekleri iletildi.