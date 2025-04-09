Kaspersky 2024’te gelirini yüzde 11 artırarak rekor kırdı haberi

Kaspersky, 2024'te küresel gelirlerini yüzde 11 artırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin 2024'e ait finansal sonuçlarını açıkladığı basın toplantısına Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Buna göre, Kaspersky, geçen yıl satışlarda yüzde 11'lik artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Şirket, aynı dönemde gelirlerini 822 milyon dolara ulaştırdı. Ayrıca Türkiye'deki satışlarda da yüzde 42'lik bir büyüme elde edildi.

Çözüm portföyünü daha da geliştirmeye ve elverişli pazarlarda işini büyütmeye devam eden Kaspersky, jeopolitik iklime ve bunun sonucunda ortaya çıkan kısıtlamalara rağmen pozitif büyümesini sürdürdü.

Kaspersky'nin ticari büyümesi büyük ölçüde kurumdan kuruma (B2B) işlerindeki başarısıyla sağladı. Şirketin küresel B2B satışları yıllık bazda yüzde 19 artarken hem kurumsal hem KOBİ satışları sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 17 olmak üzere çift haneli büyüme gösterdi.

Kaspersky'nin kurumsal satışları uç nokta çözümlerde yıllık yüzde 26, uç nokta dışı çözümlerde yıllık yüzde 12 büyümeyle de desteklendi. Uç nokta dışı çözümlerin payı ise yüzde 53'e ulaştı.

Şirketin küresel performansı başta Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi olmak üzere çoğu bölgede elde edilen istikrarlı ve olumlu sonuçlarla desteklendi.​​​​​​​

– “Geleneksel bir yazılım şirketinden daha fazlası haline geldik”

Eugene Kaspersky de toplantıda yaptığı konuşmasında, şirketin 2024'te rekor kıran gelirleriyle önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını belirtti.

Kaspersky, “Bu bizi daha da ilerlemeye zorluyor. Pazardan daha hızlı büyümeyi ve lider konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün geleneksel bir yazılım şirketinden daha fazlası haline geldik. Müşterilerimizi tüm siber saldırı vektörlerine karşı korumaya, aynı zamanda gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak için ürün portföyümüzü genişletmeye kararlıyız.” diye konuştu.

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar da Kaspersky'nin güçlü bir iş ortağı ağı kurmaya ve geliştirmeye kendini adamış iş ortağı merkezli bir şirket olduğunu kaydetti.

Özar, iş birliğini hem karlı hem de sorunsuz hale getirmek için çalıştıklarını ve müşteri memnuniyetini en önemli öncelikleri olarak gördüklerinin altını çizdi.