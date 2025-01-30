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“LESEXPO”, KFA Fuarcılık ve YMB işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenecek haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi haberi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen “panel” operasyonunda 68 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi
Kartalkaya’da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı haberi
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Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, ziyaretlerde bulundu.Vali Turan, Lüleburgaz ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD) ziyaret gerçekleştirdi.Dernek yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, dernek üyelerine ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, Lüleburgaz ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD) ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, dernek üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette Kaymakam Salih Yüce'de bulundu.

Vali Turan, ardından kentteki bankaları ziyaret etti.

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