Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, Lüleburgaz ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD) ziyaret gerçekleştirdi.
Dernek yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, dernek üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Ziyarette Kaymakam Salih Yüce'de bulundu.
Vali Turan, ardından kentteki bankaları ziyaret etti.
Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi
Pendik Marina’daki atık yağ depolama alanında çıkan yangın söndürüldü haberi