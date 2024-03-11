Kırklareli’nde Gıda İşletmeleri Denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda işletmeleri denetim sürecinde üretim alanlarını kontrol etti.
İl Müdürü Gökhan Karaca, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin arttırıldığını söyledi.
Toplum sağlığının korunması için mücadele ettiklerini ifade eden Karaca, “Gıdaların üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz.” diye konuştu.
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