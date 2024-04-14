Kırklareli’nde Kanser Hastaları ve Yakınları Etkinlikte Bir Araya Geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kanser hastaları ve yakınlarının toplumdan uzaklaşmaması ve stresten uzak kalması amacıyla yürütülen “Kanseri Yenmek için Birlikte Tutunalım Hayata Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kanser hastaları ve yakınları bir araya geldi.

Dernek Başkanı Remzi Berkel, bir düğün salonunda gerçekleştirilen ekinlikte yaptığı konuşmada, kansere dikkat çekmek amacıyla çeşitli proje ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kırklareli’nde kanser oranının yüksek olduğunu ifade eden Berkel, kentte ölümlerin yüzde 26’sının kanserden kaynaklandığını kaydetti.

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Kanserde erken teşhisin büyük önem taşıdığını dile getiren Berkel, herkesin belirli aralıklarla kontrollerini yaptırması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Derya Bulut da insan sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, “Sağlık olmadan hayattan ne keyif alabiliyoruz, ne tat alabiliyoruz. Hepimiz kansere yakalanma olasılığına sahip bireyleriz. Bu konuda erken teşhis çok önemli, farkındalığı daha da arttırmalıyız.” dedi.