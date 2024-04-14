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Kırklareli’nde Kanser Hastaları ve Yakınları Etkinlikte Bir Araya Geldi

Kırklareli Kanser Savaş Derneğince kahvaltı düzenlendi.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kanser hastaları ve yakınlarının toplumdan uzaklaşmaması ve stresten uzak kalması amacıyla yürütülen “Kanseri Yenmek için Birlikte Tutunalım Hayata Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kanser hastaları ve yakınları bir araya geldi.

Dernek Başkanı Remzi Berkel, bir düğün salonunda gerçekleştirilen ekinlikte yaptığı konuşmada, kansere dikkat çekmek amacıyla çeşitli proje ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kırklareli’nde kanser oranının yüksek olduğunu ifade eden Berkel, kentte ölümlerin yüzde 26’sının kanserden kaynaklandığını kaydetti.

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Kırklareli Kanser Savaş Derneğince kahvaltı düzenlendi.

Kanserde erken teşhisin büyük önem taşıdığını dile getiren Berkel, herkesin belirli aralıklarla kontrollerini yaptırması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Derya Bulut da insan sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, “Sağlık olmadan hayattan ne keyif alabiliyoruz, ne tat alabiliyoruz. Hepimiz kansere yakalanma olasılığına sahip bireyleriz. Bu konuda erken teşhis çok önemli, farkındalığı daha da arttırmalıyız.” dedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kırklareli

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