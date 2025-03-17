Kıyıköy’de marketlerde satılan ürünler denetlendi haberi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde marketler denetlendi.

Kıyıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerde satılan ürünlerin fiyat, stok ve son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, saklama ve hijyen koşullarını da inceledi.

Bir markette son tüketim tarihi geçtiği belirlenen ürünler imha edilirken, iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekiplerin denetimlerde bulunduğunu belirtti.