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Karamürsel Kaymakamı Canbaba Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda Karamürsel Kaymakamı Canbaba, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek, başarılar diledi.

Kaymakam Canbaba, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılması gerekenleri anlattı.

Yangınlara erken müdahalenin önemine değinen Canbaba, “Yangın, en fazla insan hatalarından çıkıyor. Erken müdahale yangında çok önemli. Geçen 5 yılda çok büyük yangın yaşamadık. Hepimize görev düşüyor. Kırsal mahallere gelen ve gidenlerin takip edilmesi konusunda daha tedbirli olarak, bu konuda kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışalım.” ifadelerini kullandı.

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Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve muhtarlar katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Osman Aslan Canbaba

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