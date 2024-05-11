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Kocaeli’de Belediye Meclis Üyesi İlhami Bayrak’ın Aracının Kurşunlanmasına İlişkin Soruşturma Devam Ediyor

Kocaeli'de, belediye meclis üyesi İlhami Bayrak'a ait olan park halindeki aracın kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Büyükşehir ve Çayırova belediyelerinin İYİ Partili Meclis Üyesi Bayrak’ın Yeni Mahalle’de park halindeki otomobiline önceki gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 el ateş açıldı.

Bayrak’ın evinde bulunduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyla ilgili ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta inceleme yaparken, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kocaeli'de, belediye meclis üyesi İlhami Bayrak'a ait olan park halindeki aracın kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, yaptığı yazılı açıklamada, Bayrak’a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, süreci takip ettiklerini kaydetti.

Olayın gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez sürece müdahil olduklarını aktaran Acur, “Sayın Valimiz Seddar Yavuz da kurşunlanmanın ardından bizleri arayarak, hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş hem de sürecin aydınlatılması için çok hassas bir süreç yöneteceklerini ifade etmişleridir.” ifadelerini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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İlhami Bayrak

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