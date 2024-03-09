Kocaeli’de Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Kocaeli’de Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi Küçük Sanayi Kavşağında R.A. yönetimindeki 34 EHK 574 plakalı otomobil, kız çocuğu E.Ç’ye (8) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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