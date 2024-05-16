Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Besi Çiftliğinde Yangın Çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kırsal Selimiye Mahallesi’nde Eşref ve Erkan K’ye ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede park halindeki bir otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle çiftlikte hasar oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
İlgili Haberler
Eşme’de Yılda 3-5 Bin Ton Arasında Erik Üretiliyor
Kocaeli’de Belediye Meclis Üyesi İlhami Bayrak’ın Aracının Kurşunlanmasına İlişkin Soruşturma Devam Ediyor
“Gönülden Gönüle” Projesi İle 20 Aileye Konuk Olundu
Kocaeli’de Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Kocaeli’de Leyleklerin Yuva Yaptığı Kullanılmayan Telefon Direği Onarıldı
Kocaeli’de Servis Araçları Denetlendi