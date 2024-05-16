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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Besi Çiftliğinde Yangın Çıktı

Eşref ve Erkan K'ye ait Selimiye Mahallesi'nde bulunun besi çiftliğine saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kırsal Selimiye Mahallesi’nde Eşref ve Erkan K’ye ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede park halindeki bir otomobile de sıçradı.

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Eşref ve Erkan K'ye ait Selimiye Mahallesi'nde bulunun besi çiftliğine saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle çiftlikte hasar oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Gölcük
Yangın

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