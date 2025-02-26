Paylaş

Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiy...