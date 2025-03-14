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Kocaeli’de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi haberi
Gelibolu’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Edirne Valiliği, Kosova’da iftar programı düzenledi haberi
Çanakkale’de bir ev yandı haberi
Yalova’da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi: haberi
MHP’li Yönter, partisinin Pendik’teki iftar programına katıldı: haberi
Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli’nde Roman vatandaşlarla iftar yaptı: haberi
Kocaeli’den yola çıkan bisikletliler, şehitler anısına Çanakkale’ye pedal çevirecek haberi
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Kocaeli’de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.Denizli Göleti Barajı mevkisinde kime ait olduğu belirlenemeyen bungalovda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı.Çevredekilerin ihbarı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.

Denizli Göleti Barajı mevkisinde kime ait olduğu belirlenemeyen bungalovda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürülen yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

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