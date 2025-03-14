Kocaeli’de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.
Denizli Göleti Barajı mevkisinde kime ait olduğu belirlenemeyen bungalovda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürülen yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.
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