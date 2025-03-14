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Kocaeli’de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.Denizli Göleti Barajı mevkisinde kime ait olduğu belirlenemeyen bungalovda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı.Çevredekilerin ihbarı...