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Balıkesir’de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı haberi
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Kocaeli’de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damadını tabancayla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.İnönü Mahallesi Şehit Arslan Kulaksız Caddesi'nde trafikte karşılaşan A.G. ile kayınpederi Y.K. arasında ailevi sebeplerden tartışma çıktı.Tartışm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damadını tabancayla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi Şehit Arslan Kulaksız Caddesi'nde trafikte karşılaşan A.G. ile kayınpederi Y.K. arasında ailevi sebeplerden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K, otomobilinden damadı A.G'nin bulunduğu araca doğru tabancayla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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