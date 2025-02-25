Kocaeli’de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı haberi

Edirne Valisi Sezer “Aile Yılı” kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki çifti ziyaret etti haberi

AK Parti İl Başkanı Gürkan, Bursa’daki gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdi haberi

GÜNCELLEME – Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı haberi