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Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Kocaeli’de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Trakya’daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Bilecik’te, BEBKA tarafından “TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı” yapıldı haberi
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Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurması kamerada haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü yolcunun durdurma çabası, araç kamerasınca kaydedildi. İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin d...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurması kamerada haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü yolcunun durdurma çabası, araç kamerasınca kaydedildi.

İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin dün D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında fenalaşması sonucu B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında fenalaşması, belediye otobüsüne çarpması ve ardından bariyere çarparak ilerlemesiyle araçtaki tek yolcunun duruma müdahalesi yer alıyor.

Yol

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