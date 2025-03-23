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CHP Genel Başkanı Özel, İBB binası önünde toplananlara hitap etti: haberi
Bilecik’te samanlıkta başlayıp 3 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü haberi
AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında buluştu haberi
Arnavutköy’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin iftar programında konuştu: haberi
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı haberi
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa’daki iftar programında konuştu: haberi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli’de basın mensuplarıyla buluştu haberi
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Kocaeli’deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.D-100 kara yolu Kocaeli'den İstanbul yönünde Zafer Y'nin kullandığı 34 GP 1549 plakalı otomobil ile Yusuf T. yönetimindeki 34 BG 945...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Kocaeli'den İstanbul yönünde Zafer Y'nin kullandığı 34 GP 1549 plakalı otomobil ile Yusuf T. yönetimindeki 34 BG 9455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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