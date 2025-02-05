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Kütahya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ağır araç trafiğine kapatıldı.Domaniç - İnegöl kara yolunun geçtiği 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar y...