SON DAKİKA
AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever’den 8. Olağan Büyük Kongre’ye davet haberi
Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi
Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi
Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever’den 8. Olağan Büyük Kongre’ye davet haberi
Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi
Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi
Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kuveyt Türk 2024’te 34,7 milyar lira net kar elde etti haberi

Kuveyt Türk 2024’te 34,7 milyar lira net kar elde etti haberi

- Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Güçlü bilanço yapımızla, Türkiye ekonomisini desteklemeye, ülkemizin üretim ve kalkınmasına katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kuveyt Türk 2024’te 34,7 milyar lira net kar elde etti haberi

Kuveyt Türk, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2024'te 34,7 milyar lira net kar elde eden Kuveyt Türk'ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 2023'e göre yüzde 21,9 artışla 707,5 milyar lira olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 29,7 artış göstererek 434,7 milyar liraya yükseldi.

Kuveyt Türk'ün dış ticaret finansmanı yüzde 14,1 artışla 2,74 milyar doları aştı. Banka, 2024'ün net karını ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artırarak 34,7 milyar liraya çıkardı. Öz varlıklarını 82,2 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 852,1 milyar liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıradaki yerini korudu.

Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranını yüzde 1,61 düzeyinde gerçekleştiren banka, cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı, yüzde 48 seviyelerinden yüzde 54,4 seviyesine geldi. Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 24,46 seviyesine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2024'ün küresel ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'de uygulanan parasal sıkılaşma politikalarının etkisiyle dengelenme sürecinin ön planda olduğu bir yıl olduğunu belirtti.

Uyan, “Kuveyt Türk olarak reel ekonomiyi destekleme misyonumuz doğrultusunda üretim, ihracat ve yatırımı teşvik etmeye devam ederken, sağlam sermaye yapımız, güçlü kredi ve fon yönetimimiz, verimli kaynak kullanımı ve müşteri odaklı stratejilerimizle büyümemizi sürdürdük. Katılım finans prensipleri çerçevesinde dış ticaret finansmanında güçlü bir performans sergileyerek müşterilerimizin finansal çözüm ortağı olmayı başardık.” açıklamalarında bulundu.

Dijital bankacılık stratejileri kapsamında sundukları uçtan uca çözümler ve operasyonel verimlilik odaklı çalışmalarının, müşterilere daha iyi bir deneyim sunmalarına olanak tanıdığını vurgulayan Uyan, bu yaklaşımlarının pozitif etkilerini 2024 sonu finansal sonuçlarında da gözlemlediklerini aktardı.

Uyan, aktif büyüklüklerinin 852,1 milyar liraya ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüklerinin de 434,7 milyar lira olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

“Toplam fonlama tabanımız 707,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Katılım finans kuruluşları arasındaki öncülüğümüzü sürdürürken, yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığımız yüzde 53,2 gibi güçlü bir oranla dikkati çekti. 2025'te de sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda dijital dönüşüm, ihracat ve tarım sektörlerine yönelik finansman modellerimizi geliştirerek reel sektöre desteğimizi artırmayı, bankacılıkta yenilikçi adımlar atarak müşterilerimize daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz. Güçlü bilanço yapımızla, Türkiye ekonomisini desteklemeye, ülkemizin üretim ve kalkınmasına katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

2024
Finans
Fon
Kuveyt Türk

İlgili Haberler

Akbank, CDP’nin iki kategorisinden A notu aldı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:54

Akbank, CDP’nin iki kategorisinden A notu aldı haberi

Sokağa bırakmaya kıyamadığı 18 kedisinin mutluluğu için müstakil eve taşındı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:50

Sokağa bırakmaya kıyamadığı 18 kedisinin mutluluğu için müstakil eve taşındı haberi

Garanti BBVA, yeni nesil e-fatura POS cihazını kullanıma sundu haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:50

Garanti BBVA, yeni nesil e-fatura POS cihazını kullanıma sundu haberi

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:40

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi

Trakya’da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara “8. Olağan Büyük Kongre” daveti haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:34

Trakya’da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara “8. Olağan Büyük Kongre” daveti haberi

Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:30

Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi

MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi