Kuveyt Türk 2024’te 34,7 milyar lira net kar elde etti haberi

Kuveyt Türk, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2024'te 34,7 milyar lira net kar elde eden Kuveyt Türk'ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 2023'e göre yüzde 21,9 artışla 707,5 milyar lira olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 29,7 artış göstererek 434,7 milyar liraya yükseldi.

Kuveyt Türk'ün dış ticaret finansmanı yüzde 14,1 artışla 2,74 milyar doları aştı. Banka, 2024'ün net karını ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artırarak 34,7 milyar liraya çıkardı. Öz varlıklarını 82,2 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 852,1 milyar liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıradaki yerini korudu.

Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranını yüzde 1,61 düzeyinde gerçekleştiren banka, cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı, yüzde 48 seviyelerinden yüzde 54,4 seviyesine geldi. Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 24,46 seviyesine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2024'ün küresel ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'de uygulanan parasal sıkılaşma politikalarının etkisiyle dengelenme sürecinin ön planda olduğu bir yıl olduğunu belirtti.

Uyan, “Kuveyt Türk olarak reel ekonomiyi destekleme misyonumuz doğrultusunda üretim, ihracat ve yatırımı teşvik etmeye devam ederken, sağlam sermaye yapımız, güçlü kredi ve fon yönetimimiz, verimli kaynak kullanımı ve müşteri odaklı stratejilerimizle büyümemizi sürdürdük. Katılım finans prensipleri çerçevesinde dış ticaret finansmanında güçlü bir performans sergileyerek müşterilerimizin finansal çözüm ortağı olmayı başardık.” açıklamalarında bulundu.

Dijital bankacılık stratejileri kapsamında sundukları uçtan uca çözümler ve operasyonel verimlilik odaklı çalışmalarının, müşterilere daha iyi bir deneyim sunmalarına olanak tanıdığını vurgulayan Uyan, bu yaklaşımlarının pozitif etkilerini 2024 sonu finansal sonuçlarında da gözlemlediklerini aktardı.

Uyan, aktif büyüklüklerinin 852,1 milyar liraya ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüklerinin de 434,7 milyar lira olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

“Toplam fonlama tabanımız 707,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Katılım finans kuruluşları arasındaki öncülüğümüzü sürdürürken, yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığımız yüzde 53,2 gibi güçlü bir oranla dikkati çekti. 2025'te de sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda dijital dönüşüm, ihracat ve tarım sektörlerine yönelik finansman modellerimizi geliştirerek reel sektöre desteğimizi artırmayı, bankacılıkta yenilikçi adımlar atarak müşterilerimize daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz. Güçlü bilanço yapımızla, Türkiye ekonomisini desteklemeye, ülkemizin üretim ve kalkınmasına katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”