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Tekirdağ’da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi haberi
Edirne’de kuraklık çeltik üretim sürecini tehdit ediyor haberi
Troya Müzesi’ndeki 25 saatlik İlyada Destanı okuması tamamlandı haberi
“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” filmi 28 Mart’ta vizyona girecek haberi
Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi
Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
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Lapseki’de iş sağlığı ve güvenliği kursu verildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından esnafın talepleri doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kursu açıldı.Dalyan Mahallesi'ndeki İsmail Baykut İlkokulunun konferans salonundaki kursa, Gelibolu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lapseki’de iş sağlığı ve güvenliği kursu verildi haberi

Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından esnafın talepleri doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kursu açıldı.

Dalyan Mahallesi'ndeki İsmail Baykut İlkokulunun konferans salonundaki kursa, Gelibolu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş yeri sağlık ve güvenlik birimi C sınıfı iş güvenliği uzmanı Fatma Kurnaz “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili sunum yaptı.

Kurnaz tarafından verilen kursa 92 kursiyer katıldı.

Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik, kendilerine destek veren Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli'ye teşekkür etti.

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