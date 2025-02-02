Lüleburgaz’da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 39 ADH 612 plakalı otomobil, Eskitaşlı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Otomobil sürücüsü A.Y. ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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