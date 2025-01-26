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“Malkara eski kaşarı”nın AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Malkara eski kaşarı”nın AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), “Malkara eski kaşarı”nın Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulunacak.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, AA muhabirine, coğrafi işaretin, bir ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özelliklerin coğrafi alanla olan bağlantısını garanti eden önemli bir kalite işareti olduğunu söyledi.

Kentin marka lezzetlerinin değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Günay, Malkara eski kaşarını uluslararası alanda bilinirliğini daha yüksek seviyeye çıkarmak istediklerini kaydetti.

Coğrafi işaretli ürün sayısını arttırmak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Günay, “Ramazan çöreği için başvuru yapıldı. Şarköy sirkesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Kısa süre içerisinde başvuruda bulunacağız. Bunun dışında “Malkara eski kaşarı”nın AB coğrafi işaret tescili alması için de başvuruda bulunacağız.” dedi.

Türkiye'nin yöresel ürünler bakımından çok zengin bir ülke olduğunu anlatan Günay, Tekirdağ'ın da bu anlamda yöresel ürünlerini ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Tescilli ürünlerin yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük talep gördüğünü aktaran Günay, “Son yıllarda gezen, gören ve gastronomiyle buluşmayı hayat biçimi olarak seçen insanların sayısı çoğaldıkça ürünlere olan ilgi artıyor. Bizim şehir olarak bundan pay alabilmemiz için yöresel ürünlerle alakalı tarihsel zenginliğimizi ortaya çıkarmak ve bunun sayısını arttırmak vazifemizdir.” ifadelerini kullandı.

Günay, Tekirdağ'da Türk Patent ve Marka Kurumundan kente özgü 13 tescilli ürün bulunduğunu bu sayıyı 30'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı, Seymen kavunu, Çorlu kuzu ciğer sarma, Küçükyoncalı keşkeği ve Tekirdağ bulaması Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil edilmişti.

Günay
İşaret
Tekirdağ
Ürün

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