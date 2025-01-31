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MediaMarkt yeni mağazasını Elazığ’da açtı haberi
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İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Edirne’de siyasi parti il başkanları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı haberi
Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi
Edirne’de sis etkili oldu haberi
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MediaMarkt yeni mağazasını Elazığ’da açtı haberi

- MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar: - "Amacımız, müşterilerimizin markamızla kurduğu her teması, müşterilerimizin ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek, onlara dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunmak"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MediaMarkt yeni mağazasını Elazığ’da açtı haberi

MediaMarkt, mağaza yatırımlarına devam ederek yeni şubesini Elazığ'da açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, 1500 metrekarelik geniş bir alanda hizmete başlayan yeni mağazasında kadın çalışan sayısı fazla olmak üzere 30 kişiye istihdam sağlayacak.

Yeni mağazada, akıllı telefonlardan kulaklıklara, akıllı saatlerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşya, televizyon, ses sistemleri ve oyun konsollarına kadar birçok kategoride çeşitli ürünler tüketicilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, mağazalarını bir deneyim alanı gibi kurguladıklarını belirtti.

Acar, yeni mağazada Elazığ'da tüketicileriyle buluşmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını vurgulayarak, deneyim odaklı mağaza tasarımlarının büyük ilgi görmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

Acar, “Çünkü mağazalarımızı, müşterilerimizin sadece ürünleri görmeleri için değil, aynı zamanda deneyimlemeleri için tasarlıyoruz. Teknoloji perakendeciliğinde lider bir marka olarak, bütünleşik kanal (omni-channel) deneyimini şirket vizyonumuzun kalbine yerleştirdik. Müşterilerimize mobil uygulamamızdan fiziki mağazamıza, her adımda birbirine bağlı, uçtan uca ve kusursuz bir alışveriş sunmak için yatırım yapıyoruz. Deneyim şampiyonluğu vizyonumuz doğrultusunda amacımız, müşterilerimizin markamızla kurduğu her teması, müşterilerimizin ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek, onlara dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Mağaza

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