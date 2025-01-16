Minikler “Yaşam Becerileri Projesi”yle okulda hayata hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) – ZEYNEP RAKİPOĞLU – Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), öğrencilerin hayatlarını bilinçli, verimli ve planlı sürdürmeleri için gerekli temel becerileri kazandırmak amacıyla başlattığı “Yaşam Becerileri Projesi”yle minikler ilkokul sıralarında günlük hayatın önemli pratiklerini atölye çalışmalarıyla deneyimleyerek öğreniyor.

Öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ülke genelinde tüm ilkokul ve ortaokullarda Yaşam Becerileri Projesi hayata geçirildi.

Çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm bulma yeteneği kazanmaları ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak amacıyla geliştirilen proje kapsamında okullarda, “Aile Hayatım”, “Kişisel Bakım ve Hijyen”, “İletişim ve Sosyal Beceriler”, “Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre Bilinci” ile “Yaratıcılık ve Girişimcilik” ana başlıklarında çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor.

Öğrenciler atölyelerde, ayakkabı bağlamaktan mutfak becerilerine, sağlıklı beslenme bilinci oluşturmaktan iletişim ve ifade yeteneğine, geri dönüşüm ve sıfır atık farkındalığından özgün tasarımlar yapabilmeye kadar birçok alanda yaşam becerisi kazanıyor.

– Hem eğleniyor hem de ayakları üzerine durmayı öğreniyorlar

Proje, İstanbul'da eğitim veren ilkokul ve ortaokul kademesindeki yaklaşık 2 bin okulda uygulanıyor. Bu okullardan biri de Üsküdar'daki Bağlarbaşı İlkokulu.

Öğrenciler, buradaki atölye çalışmalarında sandviç, çiğ köfte, mantı ve hamur işi yapımı ile yumurta kırma ve haşlamanın yanı sıra yoğurt mayalamayı ve turşu kurmayı öğreniyor.

Yatak toplama, nevresim değiştirme, çamaşır katlama ve yerleştirme ile ütü yapma gibi ev işlerinin de öğretildiği atölyelerde, çocuklara kişisel sorumluluk bilinci kazandırılarak evde ailelerine yardımcı olmaları sağlanıyor.

Doğada yaşama dair becerilere de yer verilen atölyelerde, öğrenciler çadır kurma, kamp ateşi yakma gibi doğada hayatta kalabileceği bilgilerin yanı sıra bahçe işleri, çiçek ve bitki dikimi gibi eğitimler de alıyor.

Her ay en az iki kere düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler hem eğleniyor hem de ayakları üzerinde durmayı öğreniyor.

– “Çocuklar birçok beceriyi ediniyor”

Proje koordinatörü Nuran Sarma, AA muhabirine, kökeninde bilgi, odağında beceri ve hedefinde gelecek düsturuyla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle öğrencilerin fiziksel, sosyal, ahlaki açıdan gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu doğrultuda öz güvenli çocuklar yetiştirebilmek için 5 ana kategorideki farklı becerilerin edinilmesi amacıyla Yaşam Becerileri Projesi'nin hayata geçirildiğini anlatan Sarma, “Çocukların, aile hayatında da sosyal anlamda da kendilerini ifade edebilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda eğitimin en önemli paydaşı olan ailelerin de çok kıymetli desteği alınarak proje özel kılınıyor. Yine Cumhurbaşkanlığımızın da ilan ettiği üzere Aile Yılı'nı da destekleyen bir tema bu.” dedi.

Sarma, projenin yaşam becerilerine odaklandığını ve hedef kitlesinin Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokullar ve ortaokullarda eğitim gören yaş grubundaki öğrenciler olduğunu aktardı.

Sosyal becerilerin de işin içinde olduğunu ama aileyle yapılan etkinliklerin sahada daha çok karşılık bulduğunu dile getiren Sarma, öğrencilerin de içerisinde çok keyifli etkinlikler olduğundan projeyi benimsediklerini, her gün keyifli, renkli videolar aldıklarını söyledi.

Sarma, düzenlenen atölye çalışmalarına değinerek, “Burada çocuklar ayakkabı bağcığı bağlamaktan tutun da sofra hazırlama, salata yapma, meyve suyu sıkma gibi beceriler, aynı zamanda toplum içerisinde kendini ifade edebilme, bir tiyatral etkinlik olabilir, tiyatro atölyeleri de var çünkü. Drama atölyeleri gibi her anlamda 'Hayatta ben de varım.' diyebileceği birçok beceriyi ediniyorlar.” diye konuştu.

– Öğrencilerin gelişimiyle ilgili ailelerden dönüt alınıyor

Projenin okul bazlı, okulun imkanları ölçüsünde uyarlanabilir etkinliklerden oluştuğuna işaret eden Sarma, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla her öğretmenin aynı zamanda yetkinlik alanı bütün bunlar. Her dönemde hangi başlıktan etkinlik seçmek istiyorlarsa yapabiliyorlar. Aynı zamanda aile katılımı da önemsendiği için sadece okul bazlı çerçeve değil kendi aileleriyle birlikte evlerde yapacağı birçok etkinlik de var. Ve yine en önemli noktası aileden dönüt alınıyor olması. Onlardan süreç nasıl gidiyor, öğrencinin gelişiminde bir ilerleme olumlu anlamda var mı yok mu diye sürekli dönüt alınıyor olması kıymetli.”

Sarma, projenin uygulanması açısında pilot uygulamanın söz konusu olmadığını belirterek, “İstanbul'da tüm okullarımızda imkanların elverdiği ölçüde başlatıldı. Bütün beceriler okullarda uygulanabilir nitelikte. Yaklaşık 1100 civarı ilkokul, 760 civarı da ortaokulumuz var. Dolayısıyla 2 bine yakın okulumuzda proje devam ediyor.” diye konuştu.

– “Çocuklarımız anılarından hiç çıkmayacak kazanımlar elde ettiler”

Atölye eğitimi veren sınıf öğretmeni Aygül Tan, “Çocukların anılarında yer edinebilmek için hayatlarında olmak gerekir.” mottosuyla yola çıktıklarını ve yaşam becerileri atölyelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Atölye çalışmalarını canlı tuttuklarını dile getiren Tan, şunları kaydetti:

“Çocuklarımız bazen mis kokulu kek, ekmek, sıcacık çorba kokusuyla belki de ömürleri boyunca anılarından hiç çıkmayacak kazanımlar elde ettiler. Bu konuda aileler çok olumlu dönüş yaptı. Çocuklar evde ailelerine, annelerine, babalarına, kardeşlerine çok destek oldular. Yeri geldi, masa hazırlama düzenini öğrendiler. Çamaşır katlama, hamur yoğurma, bazen şekillendirme, sıcak bir çorba karıştırma, yoğurt mayalama, turşu kurma, meyve yıkama, temizleme gibi birçok kazanım elde ettiler. Çok güzel dönüşler aldık, çok mutluyuz. Elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz.”