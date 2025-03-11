Musiki Eğitim Vakfı, tasavvuf müziği konseri verdi haberi

Musiki Eğitim Vakfı, Altunizade Kültür Merkezi'nde tasavvuf müziği konseri gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının maneviyatına uygun olarak düzenlenen konserde, ilahiler seslendirildi.

Musiki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserin şefliğini, Mehmet Hulusi Yücebıyık üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkaya, “Geleneksel sanatlarımızı yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlediğimiz bu konser ile tasavvuf müziğinin evrensel huzurunu ve estetik zarafetini sanatseverlerle buluşturmaktan çok mutluyuz. Maneviyatı ve sanatın eşsiz uyumunu hissetmek isteyen herkesi, her zaman konserlerimize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konseri izlemeye gelenler arasında kültür sanat dünyasından birçok isim yer aldı.