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Osmaneli’de Fırınlar Denetlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki fırınlar, zabıta ekiplerince denetlendi. İşte, detaylar...

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Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ramazan ayı dolayısıyla ilçede pide ve ekmek üreten fırınlar ve unlu mamul üreten iş yerlerine denetim yapıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Esnafımızın uyarıları dikkate aldıklarını görüyoruz. Hijyen kurallara uyan tüm esnafıma teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimizin denetimleri devam edecek. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bilecik
Denetim
Osmaneli
Zabıta

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