Osmaneli’de Fırınlar Denetlendi

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ramazan ayı dolayısıyla ilçede pide ve ekmek üreten fırınlar ve unlu mamul üreten iş yerlerine denetim yapıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Esnafımızın uyarıları dikkate aldıklarını görüyoruz. Hijyen kurallara uyan tüm esnafıma teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimizin denetimleri devam edecek. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.