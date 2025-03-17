Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi

Renault, ilk elektrikli “mini süper otomobil” kategorisindeki aracı “Renault 5 Turbo 3E”yi, 2027'nin ilk yarısında yollara çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1980'lerin “Renault 5 Turbo” ve “Turbo 2” modellerinin modern ve elektrikli versiyonu Renault 5 Turbo 3E, markanın öne çıkan yenilikçi ve rekabetçi ruhunu, Alpine'in sportif ve özel elektrikli modeller geliştirme konusundaki uzmanlığıyla birleştirecek.

Renault'nun yeni oluşumu mini süper otomobil kategorisinde yer alacak Renault 5 Turbo 3E'den 1980 adet üretilecek ve bunların her biri, özel olarak numaralandırılacak. Model; Avrupa, Orta Doğu, Japonya ve Avustralya gibi önemli pazarlarda satışa sunulacak.

2027'nin ilk yarısında yollara çıkması planlanan Renault 5 Turbo 3E, 540 beygir (HP) güç üreten arkadan itişli çift motorlu bir elektrikli aktarma sistemine sahip. Hızı 270 kilometreyle sabitlenen Renault 5 Turbo 3E, 100 kilometreye ise 3,5 saniyenin altında bir sürede ulaşacak.

4 bin 800 Nm tork üreten araç, 800V mimarisi ve 350 kilovat (kW) DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını 15 dakikada yüzde 15'ten 80'e doldurabiliyor. Karbon üst gövdesiyle yaklaşık 1450 kilogram ağırlığa sahip Renault 5 Turbo 3E, Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Taşıtlar Test Prosedürü'nden (WLTP) onay alması halinde 70 kW/saat bataryasıyla 400 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olacak.

Renault 5 Turbo 3E'nin üretiminde, “A110 E-ternity”, “A290” ve “A390” ile elektrikli spor otomobiller konusunda uzmanlaşan Alpine mühendisleri, performansa yönelik süreçleri bizzat ele aldı. Orijinal R5 Turbo'nun ikonik hatlarını modern aerodinamik unsurlarla harmanlayan modelin kaput üzerindeki hava girişleri, klasik R5 Turbo'nun modern bir yorumunu sunan önde ve arkada LED ışık imzaları bulunuyor.

Genişletilmiş çamurluklar, büyük arka spoyler ve sportif difüzör, modelin agresif karakterini vurguluyor. Özel tasarlanmış 20 inç jantlar, üstün yol tutuşu ve performans sağlıyor.

– Sportif iç mekan

Sürücü odaklı, sportif ve bağlantılı bir iç mekan sunan Renault 5 Turbo 3E; 10,1″ dijital gösterge paneli ve 10,25″ OpenR dokunmatik ekran, navigasyon, sürüş modları ve eğlence sistemlerini bir arada sunuyor.

Google entegre “OpenR Link” sistemi, sürekli güncellenen harita ve bağlantı hizmetleri sağlıyor. Karbon bileşenler, “premium alcantara” döşemeler ve altı noktalı emniyet kemerleri, yarış otomobili ruhuna uygun sportif bir yaklaşım ortaya koyuyor. Modelin, “MULTI-SENSE” üzerinden “kar”, “normal”, “spor” ve drift-yardım işlevini de içeren “yarış” olmak üzere dört sürüş modu bulunuyor.