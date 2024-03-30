Sakarya’da Balkondan Düşerek Ölen 3 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Yenigün Mahallesi’nde dün, bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Abdullah’ın cenazesi, Taşkısığı Merkez Camisi’ne getirildi.
Burada çocuğun ailesi taziyeleri kabul etti. Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve vatandaşlar katıldı.
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