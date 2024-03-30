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Sakarya’da Balkondan Düşerek Ölen 3 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

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Yenigün Mahallesi’nde dün, bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Abdullah’ın cenazesi, Taşkısığı Merkez Camisi’ne getirildi.

Burada çocuğun ailesi taziyeleri kabul etti. Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve vatandaşlar katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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