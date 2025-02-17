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Sakarya’da bariyere çarpan otomobildeki yaşlı çift yaralandı haberi
İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi
Karamürsel’den kısa kısa haberi
Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı haberi
Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı haberi
Yalova’da park halindeki servis minibüsü yandı haberi
Hentbol: Kadınlar Süper Lig haberi
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu devam ediyor haberi
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Sakarya’da bariyere çarpan otomobildeki yaşlı çift yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.D-650 kara yolunda seyreden Ö.L.I. (82) idaresindeki 64 KK 161 plakalı otomobil, Devebağırtan mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.İhbar üzerine kaza mah...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da bariyere çarpan otomobildeki yaşlı çift yaralandı haberi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda seyreden Ö.L.I. (82) idaresindeki 64 KK 161 plakalı otomobil, Devebağırtan mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi N.I. (77), sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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