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Sakarya’da ilkokul öğrencisi, sergisinin gelirini Gazze’deki çocuklara bağışladı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ilkokul öğrencisi, açtığı sergiden elde ettiği geliri Gazze'deki çocuklara bağışladı.Adapazarı ilçesindeki özel okulda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ecenaz Sali, görsel sanatlar dersinde yaptığı resimlerden sergi açtı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da ilkokul öğrencisi, sergisinin gelirini Gazze’deki çocuklara bağışladı haberi

Sakarya'da ilkokul öğrencisi, açtığı sergiden elde ettiği geliri Gazze'deki çocuklara bağışladı.

Adapazarı ilçesindeki özel okulda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ecenaz Sali, görsel sanatlar dersinde yaptığı resimlerden sergi açtı.

Sali, okulda açılan sergideki resimlerin satışından elde ettiği 50 bin lirayı, Gazze'deki çocuklara ulaştırmak üzere Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.

Dernek tarafından Sali'ye örnek davranışı için “Kahramanlık Belgesi” verildi.

Dernekten yapılan paylaşımda, “Sanatıyla iyiliği çoğaltan, merhametiyle dünyayı güzelleştiren gençler olduğu sürece umut hep var. İyilik paylaştıkça büyür, Ecenaz'ın bu örnek davranışı nice güzelliklere ilham olsun.” ifadesine yer verildi.

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